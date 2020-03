Coronavirus : des supermarchés isérois contraints de fermer quelques heures face à l'afflux de clients

Depuis samedi soir et le passage au stade 3 en raison de l'épidémie de coronavirus, parmi les commerces autorisés à rester ouverts il y a ceux liés à l'alimentation. Déjà très, très fréquentés ces derniers jours, certains supermarchés font face aujourd'hui à un tel afflux de clients qu'ils sont contraints de fermer plusieurs heures. Une mesure pour fluidifier les passages en caisse et aussi réapprovisionner les rayons.

Ainsi, le Leclerc de l'espace Comboire à Echirolles a du procéder de la sorte ce matin. Même chose pour le Leclerc de Bourgoin-Jallieu. L'Intermarché de Domarin a fermé deux heures en milieu de journée et vers 15h un membre du personnel indiquait qu'à priori l'opération devrait être renouvelée dans la journée.

Le ministre de l'économie veut rassurer sur les approvisionnements de denrées alimentaires

Alors qu'une nouvelle allocution du Président de la République est prévue ce soir, à 20h, Bruno Lemaire, ministre de l'économie, a en conférence de presse appeler les uns et les autres à la raison assurant que "la sécurité d'approvisionnement des Français en produits alimentaires et en produits est aujourd'hui garantie et qu'elle continuera à être garantie, dans les jours et les semaines à venir."