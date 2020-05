Coronavirus : des tests gratuits pour tous les Niçois

Une simple prise de sang pour savoir. Comme sur les masques de protection, Nice veut se démarquer et être la première grande ville de France à pouvoir tester gratuitement ses 340 000 habitants. Pas seulement les personnes à risques ou celles qui présentent des symptômes.

Le résultat communiqué sous 48h

Pour cela, un courrier va être envoyé dans les prochains jours chez tous les Niçois, qui pourront aussi s'inscrire sur un site internet dédié (depistagecovid19.nice.fr) et recevoir sous 24h le lieu et l'heure de rendez-vous. Trois sites, d'est en ouest de la ville, ouverts de 8h à 18h, seront dédiés à ce dépistage massif.

Ce dépistage pourra démarrer dès 3 ans si les parents le souhaitent et des créneaux spécifiques les mercredi et samedi seront ainsi réservés aux familles. Les résultats de ces tests seront ensuite communiqués sous 48h, uniquement aux intéressés, c'est à dire la personne testée et le praticien. Ce sont des professionnels de santé volontaires qui effectueront ces prises de sang. Ce dépistage massif doit démarrer dans les prochains jours.

J'ai toujours été favorable à un dépistage sérologique massif et accessible à tous

"J'ai toujours dit que les conditions de la réussite du déconfinement passaient par des masques pour tous et des tests pour tous," confirme Christian Estrosi dans un communiqué. Le maire de Nice avait en effet voulu rendre le port du masque obligatoire partout sur la voie publique à Nice avec un arrêté municipal qui a été finalement modifié deux fois pour préciser les conditions dans lesquelles il est imposé.