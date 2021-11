Coronavirus : des tests salivaires organisés à l'école de Bidart pour anticiper la réouverture

Le groupe scolaire de Bidart fermé depuis le 19 novembre organise des tests salivaires ce mercredi et jeudi auprès des enfants pour faire un état des lieux et envisager une réouverture totale la semaine prochaine. Sur place, les parents s'organisent.

Les classes fermées au Pays Basque à cause du Covid se multiplient. Mais l'établissement le plus touché reste le groupe scolaire Jean-Jaccachoury à Bidart, qui depuis le 19 novembre a renvoyé ses plus de 500 élèves de l'école élémentaire et primaire à la maison. Ce mercredi et jeudi, des tests salivaires sur la base du volontariat sont organisés à l'accueil de loisirs, sur le même site, pour tenter d'inverser la courbe des contaminations.

Une trentaine de cas positifs

"Depuis le début de l'épidémie on a jamais été touché aux écoles de Bidart, ou très partiellement, pas dans des proportions telles qui nous ont obligé à fermer des classes, explique Christelle Daguerre responsable du pôle éducation et jeunesse à la mairie. _Aujourd'hui on a 21 cas en maternelle et 10 en élémentaire_, mais quelques cas se déclarent au fur et à mesure chaque jour." L'école, en coopération avec les services de l'Education nationale, la mairie et un laboratoire, accueille une opération de dépistages salivaires.

"Notre rôle c'est de pouvoir casser la courbe des contaminations, d'avoir un maximum d'enfants, voir s'il y a des positifs et pouvoir les isoler, et s'il y a un maximum d'enfants négatifs pouvoir rouvrir dans de bonnes conditions." ajoute Frédérique, qui travaille dans un laboratoire d'analyses médicales et récolte les échantillons.

L'une des cours de récréation vides, sans enfants depuis presque une semaine. © Radio France - Mélanie Juvé

Télétravail ou changements d'horaires pour certains parents

Comme il n'y a pas de service minimum d'accueil, les parents ont dû s'organiser à nouveau pour faire l'école à la maison. "On est soignants avec la maman du coup on a réussi difficilement à changer nos gardes, témoigne Oliver, papa de trois enfants, et médecin-urgentiste. On jongle pour qu'il y en ait au moins un d'entre nous présent pour les trois."

Tandis que d'autres ont pu revenir au télétravail, comme Anne-Sophie : "Les enfants ont du mal à se concentrer et c'est télétravail en même temps, avec des employeurs plutôt compatissants, c'est agréable, et la consigne c'est de faire comme on peut."

Malgré les tests salivaires, si la préfecture acte la réouverture de l'école, les enfants positifs ou cas-contact devront fournir un résultat négatif de test PCR ou antigénique pour revenir en classe.