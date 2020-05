Coronavirus: des vacances gratuites dans le Jura pour les héros du Covid-19

Pour remercier les "héros du quotidien" qui ont dédié leur temps à sauver ou à rendre plus facile la vie des autres face à la crise sanitaire du Covid-19, l'office de tourisme d'Arbois, Poligny et Salins-les-Bains va leur offrir des séjours dans le Jura.

Le vignoble d'Arbois et le tour de Curon

L'idée a été lancée dans le Pays Basque, mais elle est reprise avec enthousiasme par l’office de tourisme "Cœur de Jura" d'Arbois, Poligny et Salins-les-Bains: remercier ceux qui étaient en première ligne face à l'épidémie de coronavirus, en les invitant gratuitement à séjourner sur le territoire de l'office de tourisme. C'est l'opération "Le Repos des Héros".

Une quinzaine de partenaires locaux, hébergeurs, restaurateurs, animateurs touristiques, ont accepté d'offrir une prestation ou un service. Des séjours en gîte d'une semaine, des nuits d'hôtels, des dîners au restaurant, des séances d'initiation à la spéléologie ou à la pêche en rivière par exemple.

Une offre pour les soignants, mais aussi tous les autres salariés exposés

Cette mobilisation permet à l'office de tourisme de proposer une vingtaine de "lots", des séjours et des activités qui profiteront aux soignants, mais aussi à d'autres catégories professionnelles : "toutes les personnes salariées qui ont été particulièrement exposées pendant la période du confinement" détaille Philippe Markarian, le directeur de l'office de tourisme, " évidemment le personnel hospitalier, mais aussi des professions dont on a moins parlé, les chauffeurs de bus, les caissières dans les magasins, les personnes en charge du nettoyage des espaces publics par exemple".

Il suffit d'envoyer un mail

La proposition est réservée aux salariés des régions les plus exposées au virus, celles qui se trouvent encore en zone rouge ce jeudi 28 mai. Pour en bénéficier, il suffit d'envoyer une lettre par mail avant le 30 juin 2020, en expliquant qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, et pourquoi vous désirez venir dans le secteur d'Arbois, Poligny et Salins les Bains.

Les lettres les plus touchantes seront retenues

Vous pouvez participer pour vous même ou pour une autre personne dont vous avez particulièrement admiré le courage et le dévouement ces derniers mois. Comment sera faite la sélection? "Les demandes seront examinées par les partenaires de l'opération" explique Philippe Markarian, "ils choisiront les lettres qui les ont le plus touché".