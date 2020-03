Coronavirus : des villes totalement désertes en Catalogne, toute la région confinée

C'est une image complètement inédite en plein samedi après-midi dans le centre ville de Gérone. C'est la maire de la ville Marta Madrenas qui filme et qui a publié la vidéo sur son compte twitter. On y voit la célèbre place de l'Indépendance, avec tous ses cafés et ses restaurants, totalement vide. Aucun passant n'est visible. Les habitants de Gérone respectent visiblement à la lettre les consignes de confinement qui concernent toute l'Espagne mais particulièrement la Catalogne, l'une des régions les plus touchées du pays par le coronavirus.

Contrairement à ce qu'avait demandé le gouvernement catalan, Madrid n'a pour l'instant pas décidé de fermer les frontières. Théoriquement on peut encore se rendre en Catalogne depuis les Pyrénées-Orientales, mais c'est évidemment très fortement déconseillé. Tous les commerces sont fermés à l'exception des pharmacies et des supermarchés. Les déplacements sont encadrés par les autorités. Pour sortir de chez soi, il faut avoir une raison valable, comme par exemple une situation d'urgence ou bien pour se rendre au travail. Le gouvernement espagnol fait savoir que des sanctions seront prises si les interdictions de déplacement ne sont pas respectées. Madrid a repris le contrôle des Mossos d'Esquadra, la police régionale qui est normalement gérée par le gouvernement catalan.