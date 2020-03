Coronavirus : désormais les facteurs distribuent le courrier seulement trois jours par semaine

En raison du confinement et du coronavirus, La Poste se réorganise. A partir de lundi 30 mars, les facteurs et les personnels des centres de tri travaillent trois jours par semaine.

Le facteur sonnera peut-être toujours deux fois, mais pas tous les jours...

En raison du coronavirus, La Poste s’adapte et réduit de nouveau la voilure. A partir de ce lundi 30 mars, les facteurs et les personnels de tri ne travaillent plus que trois jours par semaine. Votre facteur ne passera donc plus tous les jours pour distribuer vos courriers, colis ou journaux mais seulement le mercredi, jeudi et vendredi.

« Nous nous réorganisons car nous devons nous inscrire dans la durée pour assurer nos services essentiels avec les des effectifs réduits », explique Philippe Malesson directeur adjoint des activités services, courriers et colis de la Poste en Auvergne Rhône-Alpes. Et de préciser : « les postiers sont des citoyens comme les autres, et certains restent chez eux comme le permet la mesure gouvernementale, pour garder les enfants car leur conjoint travaille ».

Moins de bureaux de poste ouverts

Au niveau des bureau de poste, là aussi La Poste réduit la voilure. Seul un bureau sur cinq restent ouvert selon la direction régionale. Pour savoir quel est le bureau de poste ouvert le plus près de chez vous, vous avez l’information sur laposte.fr.

Limiter les commandes sur internet

« On compte sur le civisme de nos concitoyens pour limiter les colis et commander sur internet seulement aux produits dont ils ont réellement besoin ». Philippe Malesson

Pour l’instant l’activité colis est stable selon la direction régionale Auvergne Rhône-Alpes de La Poste. Mais elle appelle tout le monde « à faire preuve de civisme et à ne commander sur internet que des biens strictement nécessaires », pour permettre au groupe postal de continuer à assurer ses missions essentielles dans de bonnes conditions.

Des services fonctionnent normalement

En revanche La Poste maintient bien 6 jours sur 7, ses activités de portage de repas à domicile, et son service « veiller sur mes parents » qui permet à des séniors isolés de recevoir la visite du facteur pour s’assurer que tout va bien.