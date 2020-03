Coronavirus : deux amis ont fait une paella géante à l'hôpital de La Timone pour le personnel soignant

"C'est pour les remercier. Pour les risques qu'ils prennent pour nous, pour sauver la vie des autres". Christophe Ruggiero, livreur, est à l'initiative du projet. Il y a quelques jours, il a l'idée de faire à manger pour le personnel soignant de l'hôpital La Timone. Il cherche alors dans son répertoire qui pourrait l'aider et son ami Rudy Doukhan, qui d'habitude vend sa paella sur les marchés, répond présent.

"Notre message est de dire aux particuliers : vous pouvez le faire aussi." - Christophe Ruggiero

"C'est bien beau que tous les professionnels fassent quelque chose, mais notre message est de dire aux particuliers : vous pouvez le faire aussi." explique Christophe Ruggiero. "Pas besoin d'être une grande enseigne, on peut aussi faire avec des petits moyens : deux ou trois amis qui veulent se réunir." Alors les deux hommes ont contacté l'hôpital pour l'organisation, et sont allés faire les courses, avec leurs cartes bleues.

Ils ont ensuite pu préparer et cuire la paella à l'hôpital, dans une cour extérieure. "Il y avait quelqu'un de l'hôpital qui faisait la navette entre nous et le personnel soignant... C'était très bien organisé, j'ai l'impression qu'on a livré les 80 parts de paella en dix minutes !" : Pour Rudy Doukhan , c'était tout naturel de faire ce don. "Moi ce que je sais faire, c'est à manger. Alors si je peux je le fais ! C'est ma contribution."

Les deux amis sont maintenant contactés par certaines personnes travaillant dans d'autres hôpitaux de la région, pour faire d'autres paellas. "Pourquoi pas..." répond Christophe Ruggiero "mais seulement si on trouve un donneur, quelqu'un qui finance. On ne pourra malheureusement pas le faire à nos frais à chaque fois... Mais si on arrive à continuer, l'idée de base était aussi d'élargir aux pompiers et au SAMU."