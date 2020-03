Coronavirus : deux centres médicaux avancés ouvrent au Pays Basque

L'initiative d'un poste médical avancé est partie d'un petit groupe de médecins de Saint Jean de Luz. Au départ, ils sont cinq autour de cette idée lancée samedi dernier. En cette fin de semaine, ils sont 42 médecins de Saint Jean de Luz, Ciboure, Ascain, Urrugne, Guethary, Sare et Saint Pée sur Nivelle. Des médecins installés, des remplaçants et des médecins à la retraite.

Une action bénévole

Tous bénévoles, ils proposent d'accueillir les personnes susceptibles d'avoir attrapé le covid19. La mairie de Saint Jean de Luz leur a proposé l'ancienne salle des sports de Kechiloa (anciens tennis couverts). "Ce ne sera pas un supermarché" explique l'un des artisans du projet, Jean Jacques Benichou. "Les personnes qui viendront seront triées en amont par les secrétariats médicaux"

Le nouveau centre médical avancé à Kechiloa -

Délester hôpital et cliniques

Derrière l'idée de ce centre il y a la nécessité de délester les cabinets médicaux en surchauffe. Les docteurs prévoient de travailler par tranches de quatre heures maximum. Le projet est appuyé par la Croix Rouge et les mairies de Saint Jean de Luz et Ciboure. Le centre bénéficie aussi du soutien "considérable" de l’hôpital de Bayonne et celui de la polyclinique de Saint Jean de Luz.

Le docteur Jean-Jacques Bénichou © Radio France -

Le docteur Jean Jacques Benichou Copier

Nous manquons de moyens

Mais "nous manquons cruellement de moyens" précise Jean Jacques Benichou. "On est en première ligne" dit-il "mais il leur faut des blouses, des lunettes de protection et des masques !" D'ou l'idée de lancer un appel aux professions qui utilisent souvent ces objets : les menuisiers et les maçons (masques FFP2)