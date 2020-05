Coronavirus : deux nouveaux décès de moines à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret

Le bilan est désormais lourd au sein de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret). Après un premier décès au début du mois d'avril, la communauté religieuse déplore la mort ces jours derniers de deux autres moines emportés par le coronavirus. Un quatrième frère bénédictin est actuellement toujours en réanimation à l'hôpital d'Orléans. Véritable foyer épidémique, l'abbaye est repliée sur elle même, sans véritable aide extérieure.

Un quatrième moine toujours en réanimation

Dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, le frère Dom Bernard Ducruet, âgé de 92 ans, contaminé par le coronavirus, est décédé à l'abbaye de Fleury de Saint-Benoît-sur-Loire. Depuis deux autres moines de la communauté ont été emportés par le virus. Il s'agit du père Edmond, âgé de 97 ans, le 10 avril et du père Paul, âgé de 85 ans, le 29 avril dernier. Un quatrième ecclésiastique est actuellement toujours en réanimation au CHR d'Orléans et "ses jours sont en danger" indique le père Jacques Audebert, l'actuel prieur-administrateur de l'abbaye bénédictine. En tout 20 des 28 membres de l'ordre bénédictin ont été touchés par le Covid-19. "C'est dur mais la communauté fait face" rapporte le père Jacques Audebert à France Bleu Orléans.

Une communauté plus que jamais recluse

Face à cette situation, la communauté des moines de Saint-Benoît-sur-Loire est plus que jamais recluse. Seul le médecin du village fait quelques visites et prend des nouvelles. "Beaucoup de gens qui nous font part de leur sympathie, nous écrivent ou nous téléphonent, mais à part les repas qui nous sont toujours livrés, nous n'avons aucune aide extérieure" souligne le père Jacques Audebert. "Nous n'avons plus de ressources ordinaires mais nous ne sommes pas sur la paille, on tape dans nos réserves, on a quand même quelques économies" précise-t-il. L'abbaye ne devrait pas rouvrir ses portes au public avant la mi-juillet.