Coronavirus : deux nouveaux marins du Charles-de-Gaulle infectés

La Marine nationale est à nouveau touchée par le Covid-19. Deux nouveaux marins du Charles-de-Gaulle ont été testés positifs. Le premier a eu des symptômes en fin de semaine dernière. Immédiatement testé, il est donc positif mais son état de santé n'inspire aucune inquiétude. Tous les marins en contact avec lui ont également été testés (une trentaine de personnes) et un est donc positif.

Une nouvelle campagne de test a donc été lancée et les tous cas contact sont en quarantaine en attendant les résultats. Les mesures sanitaires ont encore été renforcées sur le porte-avions (bordée de 500 personnes, passerelles différentes pour que les 2 bordées ne se croisent pas, 4 marins par chambre, fermeture de toutes les salles communes, questionnaire médical quotidien). Selon un porte-parole, la contamination a eu lieu a l'extérieur du Charles de Gaulle.

Après un retour prématuré dans la rade de Toulon à cause de l'épidémie de Covid-19, le porte-avions Charles-de-Gaulle à nouveau infecté par le Covid-19. Mi-avril, le navire rentre plus tôt que prévu en raison d'un grand nombre de marins positifs à bord. On apprend plus tard qu'au total 668 marins français ont été testés positifs.