Coronavirus : deux patients en réanimation au centre hospitalier de l'agglomération de Montargis

"Le CHAM (Centre Hospitalier de l’Agglomération de Montargis) situé à Amilly confirme avoir deux personnes en lits de réanimation réservés au COVID-19, et une personne hospitalisée dans la partie réservée aux malades du COVID-19", indique le maire de Montargis, Benoît Digeon, ce dimanche après-midi. "Il s'agit des premières hospitalisations depuis le début de l'épidémie de coronavirus".

Les Ehpad de Montargis sous surveillance

Par ailleurs, le maire de Montargis explique qu'un résident d'une maison de retraite de Montargis, "Les Rives du Puiseaux", est actuellement confiné, en attente du résultat d'un test. En effet, ce résident rentre d'un séjour à l'hôpital, et le test, dans ce cas, est systématique.

A ce stade, les trois EHPAD privés de Montargis, "La Boisserie", "Les Rives du Puiseaux" et "Notre Foyer" n’ont "aucune personne contaminée", indique Benoît Digeon. "Les résidents restent confinés, les animations ont lieu et les familles sont en contact avec les leurs via Skype ou avec des tablettes en plus à Notre Foyer".