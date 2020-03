Coronavirus : deux premiers décès dans l'Indre

Le Covid-19 a fait deux premières victimes en Berry. Deux personnes âgées sont mortes dans le département de l'Indre. L'information a été communiquée par l'Agence régionale de santé, ce lundi soir. Il s'agit d'une femme de 74 ans et d'un homme de 97 ans. Deux patients pris en charge à Châteauroux, l'un à l'hôpital et l'autre à la clinique Saint-François.

L'épidémie de coronavirus gagne du terrain à grande vitesse dans le département de l'Indre. En 48 heures, on est passé de 15 cas confirmés de contamination à 43. Une évolution qui n'est malheureusement pas surprenante. Sur France Bleu Berry, le préfet de l'Indre avait annoncé que le nombre de cas serait en hausse dans les prochains jours.

Il est donc plus urgent que jamais de respecter le confinement imposé et durci. C'est une façon de vous protéger mais aussi de protéger les autres, et notamment les plus fragiles.