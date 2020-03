Coronavirus : deux premiers décès dans le Loiret

Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est aggravé ce lundi en Centre Val-de-Loire (six décès supplémentaires), et particulièrement dans le Loiret, département le plus touché de la région, avec 129 cas avérés et désormais deux décès.

Une femme de 87 ans et un homme de 83 ans décédés

Ces deux personnes décédées sont une femme de 87 ans qui était atteinte du Covid 19 et hospitalisée au CHR d'Orléans, et un homme de 83 ans, qui était au centre hospitalier de l'agglomération de Montargis. Ce sont les deux premiers décès enregistrés à cause du coronavirus dans le Loiret, indique l'ARS, qui n'en dira pas plus.

Luc Tafforeau, adjoint au maire de Chécy, décédé

En revanche, l'ARS (agence régionale de santé) ne peut pas confirmer ce lundi soir que le décès de Luc Tafforeau, survenu dans la nuit de dimanche à lundi, est dû au coronavirus. L'ex directeur du centre de formation d'apprentis de la Métropole, à Orléans (jusqu'en 2012), également adjoint au maire de Chécy, dans le Loiret, est mort à l'âge de 69 ans.

Il était positif au Covid 19, précise l'ARS, mais était également atteint d'une pathologie grave, et "il n'est pas possible de préciser la cause du décès. En tout cas, il n'est pas comptabilisé comme étant mort du coronavirus par un établissement de santé".

Luc Tafforeau avait été hospitalisé samedi au CHR d'Orléans, indique-t-on dans son entourage, "il avait un cancer et a, en plus, contracté le virus en début de semaine dernière".

Etat stationnaire pour le maire de Châtillon/Loire

Quant à Emmanuel Rat, maire de Chatillon-sur-Loire, hospitalisé à Orléans et contaminé par le Covid 19, son état est stationnaire ce lundi soir, indique son entourage. L'élu, âgé de 70 ans, est toujours dans un état préoccupant, sous assistance respiratoire.