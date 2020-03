Coronavirus : les premiers patients confirmés Covid 19 pris en charge à l'hôpital de Bourges

La direction de l'hôpital de Bourges a annoncé ce lundi matin les premières admissions de patients confirmés comme étant atteints du COVID. Le nombre précis n'est pas public pour le moment.

A ce stade, précise l'établissement, "les capacités hospitalières prévues pour l'hospitalisation des patients présentant des signes de gravité permettent de prendre en charge les patients le requérant dans les services adaptés à leurs besoins." Le centre hospitalier de Bourges dispose de quatre chambres équipées de sas en médecine interne, et deux chambres équipées de sas, en réanimation.

Une annonce qui intervient après un début de polémique : lundi soir, une pétition a été lancée par du personnel soignant. Elle réclame la distribution de masques pour l'ensemble du personnel soignant, suite à la détection de deux cas de Covid 19 parmi les agents. Jusqu'ici, ces masques ne sont réservés qu'aux services prenant en charge des patients infectés. Dans son communiqué, ce mardi, la direction de l'hôpital de Bourges, rappelle que " La doctrine relative à l'utilisation des masques évolue et s'adapte également quotidiennement au contexte épidémiologique local dans le respect des recommandations nationales et dans l'unique but de permettre aux professionnels et patients de disposer des équipements de protection utiles pour se protéger et protéger les autres."

Des masques ont ainsi été récemment livrés de façon à couvrir les besoins sur la période à venir.