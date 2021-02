Coronavirus : deux dijonnaises cherchent des sponsors pour participer à un Raid solidaire

Avec la crise sanitaire, vous êtes nombreux à vouloir vous évader et changer d'air! C'est ce que souhaitent aussi deux sœurs dijonnaises, Marlène et Magali Spahr projettent de participer à un Raid 100% féminin en Corse. Une aventure au profit de la recherche contre le cancer du sein.

Avec la crise sanitaire, s'évader, changer de décor devient presque un rêve. A Dijon, deux sœurs ont décidé de transformer ce rêve en réalité ! Marlène et Magali Spahr ont un objectif commun : participer à un Raid sportif en Corse, une aventure au profit de la recherche contre le cancer du sein. "Vu le contexte, c'est important d'avoir des perspectives", explique Magali la cadette.

En plus du défi sportif, c'est un challenge humain poursuit, Marlène l'ainée, "on se bat pour une association qui lutte contre le cancer du sein, et en tant que femmes, on sait qu'on peut être touchées alors c'est important de montrer qu'avec le sport on peut aider."

Marlène et Magali Spahr cherchent des sponsors locaux pour les aider à participer à un raid en Corse au profit de la lutte contre le cancer du sein. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des épreuves pour la bonne cause

Un raid nature et sportif avec au programme, du kayak, de l'escalade, de la nage en mer ou encore du trail et des épreuves de nuit. Mais rien de tout cela ne fait peur aux deux sœurs très sportives. Faute de compétitions annulées pour cause de Covid-19, en danse hip hop pour l'ainée et en basket pour la seconde, c'est en pleine nature que les frangines espèrent se retrouver dans l'adversité. "On a envie de relever ce challenge ensemble. Pendant le confinement, on s'est retrouvées pour s'entrainer, pour courir ensemble." En quelque sorte, cette aventure, c'est une sorte de prolongement. "C'est une première mais sans doute pas la dernière" s'amuse Magali.

A la recherche de financements locaux

Mais cette aventure a un coût, 5000 euros au total pour l'inscription du duo. Une somme que les deux jeunes femmes ne peuvent pas réunir, malgré leurs emplois respectifs. Mais les deux sportives, ne veulent rien lâcher, alors elles recherchent des financements locaux.

En échange de leur soutien, les deux sœurs dijonnaises s'engagent à faire rayonner les entreprises qui les auront aidé sur leurs réseaux sociaux. Une victoire serait un plus même si, "l'objectif reste le soutien à l'association qui lutte contre le cancer du sein", conclut Marlène, dans un sourire.

Le Raid 100% Corsica se déroule du 28 avril au 2 mai 2021.

→Si vous souhaitez les aider, vous pouvez les contacter par mèl aux adresses suivantes: marlene.spahr@sfr.fr et magali.spahr@sfr.fr