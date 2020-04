Deux voyageuses du Sud Ouest, une landaise et une bayonnaise, sont bloquées depuis le 16 mars sur une île du Panama. Impossible pour elles de joindre Panama City et trouver un avion pour l'Europe.

Coronavirus :deux voyageuses de Capbreton et Bayonne bloquées depuis un mois au Panama

Sandra Baudet (à gauche) et Céline Fadon (à droite)

Plus tard, elles en parleront comme une aventure mais pour le moment Sandra Baudet (habitante de Capbreton) et Céline Fadon (de Bayonne) vivent une mésaventure, bloquées qu'elles sont sur une île paradisiaque dans l'état du Panama.

Ces voyageuses sont parties le 4 février pour effectuer un voyage de deux mois en Amérique Latine. Les problèmes ont commencé deux jours après leur arrivée le 14 mars sur l’île de Bocas del Toro. Le lieu touristique a tout pour faire rêver mais le 16 mars tout le Panama s'est retrouvé confiné à cause de l'épidémie de coronavirus.

Les règles dures du confinement au Panama

Du jour au lendemain Sandra et Céline ont dû suivre des règles strictes. Les femmes ne peuvent sortir de leur logement que deux jours le lundi, mercredi et vendredi. Pour Céline c'est de 08h30 à 10h30 et pour Sandra de 16h30 à 18h30 (les horaires sont fixés en fonction du numéro de leur passeport). Le reste du temps, elles demeurent dans leur chambres d’hôtel.

Aucun avion pour le retour

L'avion du retour programmé le 26 mars a été annulé 14 jours avant. L'ambassade de France leur a proposé un vol pour l'Europe mais payant. Double handicap; les voyageuses n'ont pas trouvé de solution de transport entre l'île de Bocas del Toro et la capitale Panama-city (en principe une heure de vol entre les deux points). Toute le pays est bloqué. Sandra et Céline attendent donc une solution.