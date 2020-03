Coronavirus au Pays Basque : "difficile de s'organiser" pour de nombreux parents d'élèves

Après l'annonce du président de la République de fermer les écoles pour les prochaines semaines, les parents et les élèves se sont levés dans le flou. En effet, la fermeture de ces établissements "jusqu'à nouvel ordre" est l'une des mesures-phares de l'allocution d'Emmanuel Macron jeudi soir.

Passée la "bonne nouvelle" de ne pas aller au collège, c’est très vite le doute qui s’empare des élèves de l’établissement Saint-Bernard à Bayonne. "On se demande comment nous allons faire pour les devoirs, pour les contrôles", lâche Estelle, 14 ans. "D’autant que l’on a déjà du retard sur certaines matières." Et la question se pose particulièrement pour les élèves de troisième. "Nous avons le brevet à la fin de l’année et des épreuves dès la semaine prochaine, comment ça va se passer ?" précise Iban, 15 ans.

Continuer les cours

Via Pronote et le Cned (plateforme gratuite Ma classe à la maison), les élèves vont pouvoir continuer à travailler à distance. Le site de l’Éducation Nationale a mis en ligne une notice explicative. C'est la théorie mais dans les faits, comment cela va-t-il se passer ? "Tous les élèves n'ont pas le même accès internet chez eux, et parfois cet accès se fait seulement avec leur smartphone." A cela Myriam, 14 ans ajoute : "Ce n’est pas non plus la même chose d’être en classe, encadrés par les professeurs, et d’être chez nous avec nos parents".

Entre inquiétude et amusement, le coronavirus est de toutes les discussions des collégiens, et les petits de sixième s'interrogent le plus, comme Victor, 11 ans : "ce qu'on voit et qu’on entend, ça fait peur […] alors je fais attention, en me lavant les mains plus régulièrement".

"Content de ne pas avoir école, mais il va falloir rattraper derrière..." Copier

Du côté des parents, les questions sont encore nombreuses. Combien de temps, quelles vont être concrètement les mesures et à quoi vont ressembler les prochains jours..? Surtout, comment garder leurs enfants. "On travaille tous les deux, explique Arnaud, un papa. Je suis en horaires décalés et ça va être difficile de s’organiser." Nelly, elle, espère que ce vendredi, son employeur va lui parler de dispositions afin de pouvoir garder ses progénitures.

La "solution" télétravail

Pas le choix, en revanche, pour certains parents : les enfants resteront seuls à la maison. "On ne peut pas les laisser chez les grands-parents, parce que fragiles et qu’il faut les protéger. La petite est suffisamment grande", raconte Pascal. "Pour l’instant c’est un long week-end, en plaisante Magalie, mais après plusieurs semaines, à force d’être six à la maison de manière régulière, même les enfants auront envie de retrouver leurs amis, le chemin de l’école et leur routine."

Les réactions des parents devant le collège Saint-Bernard à Bayonne Copier

Quant à la question du télétravail, brandi comme solution potentielle par le président de la République, "ce n’est pas évident, nuance Jacques. Dans certains secteurs, les industries, l’artisanat, il sera difficile voire impossible de le mettre en place." Et même Éric, qui habite Anglet et pourra travailler à domicile : "dans télétravail, il y a travail. Avec les enfants à côté, qui vont nous solliciter, il va falloir réussir trouver un équilibre tous ensemble, afin que chacun s’y retrouve."