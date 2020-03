Coronavirus : Disneyland Paris va fermer jusqu'à fin mars

Face à l'épidémie de coronavirus, Disney a annoncé jeudi la fermeture de ses parcs d'attraction Disney World, en Floride, et Disneyland Paris à partir de dimanche et jusqu'à la fin du mois de mars.

Disneyland Paris va fermer ses portes à partir de dimanche et jusqu'à fin mars. La décision, annoncée dans la nuit de jeudi à vendredi, a été prise par le groupe Disney aux Etats-Unis. Il a également décidé de fermer son parc Disney World en Floride, "par principe de précaution" face à l'épidémie de coronavirus.

Plus tôt dans la journée de jeudi, la direction de Disneyland Paris avait annoncé une série de mesures, alors que trois salariés ont été testés positifs au coronavirus. Les parades et spectacles avaient été annulés jusqu'au 15 avril. La direction américaine du groupe a décidé d'aller plus loin en fermant totalement le parc d'attractions de Marne-La-Vallée. Les hôtels du site reste quant à eux ouverts "jusqu'à nouvel ordre".

En Asie, Disney a fermé depuis des semaines ses parcs d'attraction en raison de l'épidémie mais le complexe de Shanghai, en Chine, a pu rouvrir partiellement cette semaine.