Coronavirus : à Orléans une distribution d'aide alimentaire aux étudiants

A cause de l'épidémie de coronavirus, la situation se complique pour les étudiants, confinés sur le campus universitaire. A Orléans ce mercredi des enseignants de l'UFR Sciences et Techniques organisent une distribution collective de produits alimentaires qu'ils ont reçus.

L'UFR Sciences et techniques de l'université d'Orléans-La Source

A Orléans sur le campus universitaire de La Source, les cours sont arrêtés depuis plus d'un mois et les étudiants souffrent du prolongement du confinement. Beaucoup ont perdu leurs petits boulots et n'ont pas pu rentrer dans leurs familles, selon le syndicat FSU ils sont 450 à loger aujourd'hui encore en résidences universitaires dont beaucoup d'étudiants étrangers, africains notamment. Des étudiants qui ont du mal à subvenir à leurs besoins alimentaires actuellement.

Ce mercredi matin, la direction de l'UFR Sciences et Techniques (COST) va leur distribuer des produits alimentaires qu'elle a reçus de plusieurs donateurs (le Rotary club, le supermarché Leclerc d'Olivet, des restaurateurs) au total 2 à 300 kilos de denrées, pâtes, riz, lait, légumes, yaourts, fruits, chocolat.

Ce sont 7 enseignants bénévoles qui vont faire la distribution en respectant les strictes règles de distanciation, "ils auront des masques et des gants" explique Hechmi Toumi, le directeur de faculté de sciences, "au sol il y aura un traçage tous les 5 mètres, chaque étudiant n'aura qu'à choisir ce qu'il veut, il ne touchera pas les aliments et il repartira avec un sac tout neuf et rempli". Il faut absolument que les étudiants qui ont des problèmes alimentaires viennent s'approvisionner ajoute-t-il car l'objectif c'est aussi de "faire baisser leur niveau de stress face à la situation, nous leur disons qu'il y aura toujours quelque chose pour eux toutes les semaines".

L'université d'Orléans La Source fermée depuis plus d'un mois

C'est en effet la première fois depuis le début de la crise sanitaire, qu'une telle distribution alimentaire a lieu sur le campus de La Source. "Malheureusement c'est à l'initiative d'une seule composante de l'université mais pas de l'université dans son ensemble", regrette Alexis Boche, élu du syndicat FSU au conseil d'administration de l'université d'Orléans. Selon lui "les étudiants sont de plus en plus nombreux à être en difficultés, vendredi dernier la Croix rouge a organisé une distribution de 40 colis alimentaires dans les résidences du CROUS (centre régional des oeuvres universitaires et scolaires) sur La Source. Nous souhaitons dit-il "des distributions alimentaires directes qui soient organisées sur tous les sites de l'université, à Orléans-centre, mais aussi à Bourges et à Châteauroux".

Une trentaine d'étudiants se sont inscrits par retour de mail à cette distribution qui a lieu ce mercredi matin (10h30-12h30) devant l'entrée du bâtiment administratif de l'UFR Sciences et techniques, mais ils seront sûrement plus nombreux puisque c'est à destination de tous les étudiants, peu importe leur filière. Cette distribution aura lieu désormais chaque semaine. Et un autre projet se met en place, un restaurateur Orléanais a contacté les enseignants de la faculté de sciences pour leur livrer, cette fois, des repas chauds.