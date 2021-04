Coronavirus : dix jours après le début du confinement, quels sont ses effets en Bretagne ?

Le 3 avril, de nouvelles règles de confinement sont entrées en vigueur en France. Les déplacements sont limités et certains commerces ont dû fermer leurs portes. Un peu plus de dix jours après la mise en place du confinement, en Bretagne il faut rester vigilant.

Déplacements limités, accentuation du télétravail et fermeture des commerces dits "non-essentiels", de nouvelles règles sanitaires sont en vigueur depuis le samedi 3 avril en France. Après quelques jours de tolérance, le confinement strict a été appliqué à partir du lundi 5 avril.

Une baisse plus importante dans les Côtes-d'Armor

Il faut en moyenne une dizaine de jours pour constater les premiers effets de ces mesures. En Bretagne, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas de covid pour 100.000 habitants est en baisse. Le 2 avril, à la veille de l'application des mesures il était de 199,5 cas pour 100.000 habitants dans la région. Ce mercredi 14 avril il est de 182,1 cas pour 100.000 habitants.

La tendance est la même dans les quatre départements de la région Bretagne, mais c'est dans les Côtes-d'Armor que la courbe décline le plus rapidement. Le taux d'incidence a chuté de plus de 26 points (181), contre 18 points en Ille-et-Vilaine (266), 16 points dans le Morbihan (186) et 11 dans le Finistère (79).

"Avant le confinement, les taux étaient en hausse donc ces chiffres sont une bonne nouvelle," constate le professeur Pierre Tattevin, infectiologue au CHU de Rennes. "Il est encore tôt pour dire si les mesures de confinement ont marché mais la pente ascendante est cassée. Il faut encore attendre une bonne semaine pour faire une évaluation globale."

Les services de réanimation toujours surchargés

Parallèlement à ces chiffres, il faut aussi analyser la situation dans les hôpitaux. Elle est beaucoup moins positive. Ce mercredi 14 avril, 136 personnes se trouvent dans un service de réanimation en Bretagne, soit un taux d'occupation des lits de plus de 80%. Autant que lors du pic de la première vague. Le nombre de personnes hospitalisées (804) n'a jamais été aussi élevé.

"La situation est très tendue dans les services de réanimation. Quand on a un impact sur la transmission ça se traduit une à deux semaines plus tard par la baisse de nouvelles infections mais comme les gens qui arrivent à l’hôpital arrivent quand la maladie s'aggrave dans la deuxième semaine, il faut compter deux semaines pour observer à l’hôpital le bénéfice des mesures mises en place en ville pour limiter la circulation du virus," analyse le professeur.

Ces dernières 48 heures, 17 malades du coronavirus sont décédés dans les hôpitaux bretons. Depuis le début de l'épidémie, 1.730 patients sont morts dans les hôpitaux et les ehpad de la région. Lors de ces dix derniers jours, 70 malades du covid sont décédés dans les établissements hospitaliers. Dans les 10 derniers jours qui ont précédés la mise en place du confinement, 60 patients avaient trouvé la mort dans les hôpitaux bretons.

"Malgré tout, il faut rester optimiste car la vaccination augmente. Dans les pays qui ont vacciné plus vite que nous, on observe la baisse des contaminations. Il faut tenir bon encore quelques semaines," conclut le professeur Tattevin.