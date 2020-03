La préfecture de Dordogne vient de communiquer les événements annulés ou reportés à cause du coronavirus. Le spectacle de Messmer et le concert de Claudio Capéo au Palio sont concernés, tout comme le jugement de Pétassou pour le carnaval.

Coronavirus Dordogne : le spectacle de Messmer et le concert de Claudio Capéo annulés

Pour limiter la propagation du coronavirus en Dordogne et après l'annonce du gouvernement d'interdire les rassemblements de plus de 1.000 personnes en lieu clos, la préfecture de Dordogne fait le point. Elle annonce ce lundi soir que le spectacle de Messmer au Palio prévu vendredi est annulé ou reporté. La même décision a été prise concernant le concert de Claudio Capéo toujours au Palio prévu lui le 20 mars prochain.

Le carnaval des enfants concerné

Quant au carnaval des enfants à Périgueux prévu mardi prochain, il est maintenu, seul le jugement de Petassou est annulé.

La préfecture précise que ces décisions ont pour but de "limiter la circulation et la transmission du coronavirus" et qu'elles ont été prises "après échanges avec les organisateurs".