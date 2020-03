Coronavirus Dordogne : les Périgourdins bloqués dans le monde

Les témoignages de Périgourdins bloqués à travers le monde se multiplient. Avec la pandémie de coronavirus, de nombreux pays ferment leurs frontières bloquant touristes et expatriés.

Dans son allocution Emmanuel Macron avait promis le rapatrient de ceux qui vivent à l'étranger "là où c'est nécessaire". Il expliquait qu'ils devaient "se rapprocher des ambassades et des consulats". Mais sur le terrain, la situation est plus compliquée.

Bloquées depuis lundi au Vietnam

Samantha, Doriane, et Emmanuelle devaient passer deux semaines au Vietnam, des vacances bien méritées, qui commencent à s'éterniser. Depuis lundi, elles attendent à l'aéroport d'Hô Chi Minh. "On avait reçu des appels de nos familles qui nous disaient que si on pouvait rentrer plutôt, il fallait le faire, se souvient Samantha. Comme, il n'y avait plus de billets, on a dû prendre un siège en première classe qui nous a coûté 1.200 €. Mais l'avion a été annulé mardi." Un autre trajet leur a été proposé mais que vendredi sans être assurées que cette fois-ci l'avion partira bien.

Surtout que leur visa pour le Vietnam vient d'arriver à expiration. "Ça commence à être la panique et l’ambassade ne nous aide pas. Ils ont répondu à certains qu'ils n'étaient pas une agence de voyages et que c'était à nous de trouver un autre vol", ajoute Samantha.

"Il faut rester dans la zone d'embarquement"

À plusieurs milliers de kilomètres de là, en Egypte, Céline est bloquée depuis une semaine et demie avec sa mère dans un hôpital de Marsa Matruh au nord du pays. Elles ont toutes les deux étaient testées positives au coronavirus. "C'est du grand n'importe quoi, déplore-t-elle. Au début, c'était la quatorzaine. Maintenant, il faut attendre d'avoir deux tests et on vient d'apprendre qu'on peut être positif pendant cinq semaines", s'alarme-t-elle.

Mais certains Périgourdins ont réussi à s'en sortir et regagner le département. Et ils donnent leurs conseils. "À l'aéroport, il faut absolument rester dans la zone d'embarquement avec un billet d'avion, explique l'un d'eux bloqué plusieurs jours à Marrakech. Il n'y pas le choix. Après vous allez partir vers Paris, Nice ou autre. Mais ce n'est pas grave tant que vous partez." Et il indique que ce n'est pas parce qu'un avion est affiché comme annulé qu'il ne prend pas de voyageurs.