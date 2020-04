Coronavirus : du chocolat pour remonter le moral à l'hôpital d'Avignon

À l’hôpital d'Avignon, le personnel soignant a reçu un cadeau qui fait toujours plaisir : du chocolat ! C'est un chocolatier de Châteaurenard qui a distribué du chocolat pour remonter le moral dans les services de l’hôpital. Ce chocolat haut de gamme est habituellement utilisé dans les cuisines de grands chefs pour confectionner les desserts des tables étoilées.

Remonter le moral des soignants avec du chocolat haut de gamme

Offrir son chocolat aux soignants, c'était une évidence pour la responsable marketing de la Chocolaterie de l'Opera, Chrystelle de France : "On a eu envie de leur remonter le moral. Ça nous est venu tout naturellement de donner nos boites d'échantillon de chocolat." Elle ramasse alors tous les échantillons de dégustation habituellement réservés aux professionnels et propose une cinquantaine de boites de chocolats à l’hôpital d'Avignon.

La réponse est enthousiaste : "Mais oui bien sur ! Le chocolat, on en veut ! Les boites ont été réparties dans les services d'immunologie et d'oncologie. Ça a été très apprécié."

"Mais oui bien sûr ! Le chocolat, on en veut !" (Le personnel soignant de l’hôpital d'Avignon)

Ces chocolats haut de gammes ont des "saveurs très particulières. Ils proviennent du Vietnam ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée" . Ces chocolats sont utilisés pour les desserts servis aux tables de luxe comme La Mirande ou Christian Etienne à Avignon mais aussi dans les restaurants de Paul Bocuse ou au Ritz à Paris.

Le chocolat a des vertus positives pour le cerveau car il apaise

À Châteaurenard, Chrystelle de France prescrit presque ce chocolat pour se soigner en période de crise sanitaire et de confinement : "C'est pas ça qui va faire aller mieux et apporter le grand bonheur dans les services mais le chocolat a des vertus positives pour le cerveau. Le chocolat procure une sensation de bonheur et d'apaisement". Raison de plus pour retourner chez son chocolatier, la profession risque de perdre 30% de son chiffre d'affaire.

Les chocolatiers redoutent de vivre Pâques sans clients

Chrystelle De France souligne que les artisans pâtissiers et chocolatiers sont "pris entre le marteau et l'enclume : ils sont considérés comme commerce essentiels et n'ont pas d'aides du gouvernement mais les clients ne viennent plus !" Les pâtissiers et chocolatiers sont ouverts pour Pâques. La profession s'organise aussi avec des services de livraisons ou de mise à disposition des commandes en boutique pour limiter les contacts. Les chocolatiers envisagent aussi de pour prolonger leurs fabrications de gourmandises durant les semaines qui suivent Pâques.