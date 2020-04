Coronavirus : du nouveau dans la collecte des déchets à Niort agglo

Un nouveau dispositif de collecte des déchets va entrer en vigueur sur le territoire de Niort Agglo. Désormais, toutes les collectes en porte-à-porte seront reprises avec un nouveau cadencement sur l’ensemble du territoire.

A Chauray, Coulon, Echiré, Fontenay-Rohan-Rohan et un certain nombre d'autres communes à retrouver ici, poubelles rouges et poubelles jaunes seront collectées une fois tous les quinze jours, une semaine l'une, une semaine l'autre.

A Niort, la collecte du verre reprend à partir de ce samedi 2 mai

A Niort, il y aura aussi une collecte une fois tous les 15 jours pour les ordures ménagères, les jours habituels de collecte, à partir du lundi 11 mai. Il n'y aura pas de collecte la semaine du 4 au 9 mai et un maintien de la tournée hebdomadaire pour les établissements de soins, les EHPAD, les résidences équipées en bacs de 360 litres et l’habitat collectif social, ainsi que dans l'hypercentre, la colline Saint-André, les quartiers gare et Notre-Dame et les zones d’activités.

Pour les poubelles jaunes, à partir du lundi 4 mai, reprise de la collecte une fois tous les quinze jours, les jours habituels de collecte. Avec là aussi maintien de la tournée hebdomadaire dans l'hypercentre, la colline Saint-André, les quartiers gare et Notre-Dame et les zones d’activités. Les points d'apport volontaire complémentaires dans les quartiers sont maintenus.

Pour les déchets verts, reprise de la collecte une fois tous les quinze jours, les jours habituels de collecte à partir du jeudi 7 mai. Pour le verre reprise à partir du samedi 2 mai de la collecte en porte-à-porte une fois par mois, avec un jour de décalage par rapport aux jours habituels de collecte les semaines du 1er mai et du 8 mai.

Pas de changement pour douze communes

A noter qu'il n'y a pas de changement pour la collecte dans les communes de Beauvoir-sur-Niort, Brûlain, Fors, Ganzay-Gript, Juscorps, La Foye-Monjault, Marigny, Plaine-d’Argençon, Prahecq, Saint-Martin-de-Bernegoue, Saint-Roman-des-Champs et Saint-Symphorien.