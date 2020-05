Coronavirus : Ecoles, transports... A une semaine du déconfinement, voilà ce qui se profile dans l'Hérault

Nombre de maires enchaînent les réunions quotidiennes, en interne ou avec l'inspection académique, le préfet, l'Agence régionale de santé.... A une semaine du début du déconfinement, tout reste à faire. Au vue des inconnues, la réouverture s'annonce très progressive. Aperçu de ce qui nous attend pour les écoles et les transports.

ECOLES: une réouverture très progressive

- Certains maires de villages ont d'ores et déjà fait connaître leur intention de ne pas rouvrir leurs écoles lundi prochain pour cause de risque sanitaire lié au coronavirus. Saint-Brès notamment dans l'Hérault. D'autres se réservent cette possibilité mais attendent la fin de semaine pour se prononcer.

à lire aussi Coronavirus: Le maire de Saint-Brès ne rouvrira pas les écoles le 11 mai

Ce qui est sûr, c'est qu'il est plus simple pour les petites communes de dresser l'inventaire des forces en présence. Les directeurs d'école sont chargés de sonder parents et enseignants pour savoir qui se présentera lundi prochain. A Vias par exemple, commune du littoral de près de 6.000 habitants, 500 enfants scolarisés. Le maire sait déjà qu’une centaine seulement ira à l’école la semaine prochaine, ce qui évidemment facilite l’organisation de la reprise.

- Dans les plus grandes villes en revanche, c’est le grand flou. A MONTPELLIER, les 126 écoles sont en cours de désinfection. Mais pour l’heure, la ville se sait pas dire combien seront ouvertes la semaine prochaine. Cela se décidera avec l'académie et la préfecture au regard de trois critères principaux.

* La proximité d'un foyer de contamination détecté depuis le début de l'épidémie.

* La configuration de l'établissement. Certaines écoles, notamment dans le centre-ville, sont trop exiguës pour permettre le respect des distances entre élèves.

* Les personnels disponibles. Parmi les professeurs et employés municipaux, certains ont une fragilité qui leur interdit de s'exposer au virus, d'autres encore doivent garder leur enfant. Pour l’instant la mairie n'a aucune estimation du taux d’absentéisme.

Le maire Philippe Saurel parle d'ouverture "au cas par cas".

Aujourd'hui, cinq écoles sont ouvertes pour les enfants de soignants. Demain il s'agirait d'accueillir (potentiellement) près de 40.000 enfants.

A BEZIERS. La mairie estime que la moitié des enfants seulement se présentera en classe le mardi 12 mai, au lendemain de la pré-rentrée des enseignants. Auquel cas, il ne sera pas nécessaire de dédoubler les classes. S’ils sont plus nombreux, alors il faudra former des groupes, explique le maire Robert Ménard. Le groupe 1 viendrait à l’école le lundi et mardi. Le groupe 2 les jeudi et vendredi.

Il n’y aura pas de cantine : il sera demandé aux parents de préparer un panier repas. La Ville a par ailleurs prévu de distribuer des masques aux personnels et aux enfants de plus de 6 ans, ainsi que du gel et du savon.

Les 39 écoles disposeront aussi de thermomètres flash, commandés par la mairie, pour prendre la température des élèves à leur arrivée le matin et détecter d'éventuels cas suspects de coronavirus.

LES TRANSPORTS

- Dans la métropole de Montpellier, les discussions entre syndicats et direction du réseau TAM sur les modalités de la reprise ont bien avancé. Selon Force Ouvrière, il est prévu de mettre 84% des rames en circulation à compter du 11 mai, soit un tram toutes les six ou sept minutes sur la ligne A, ce qui représente une montée en charge importante au vue du fonctionnement actuel, extrêmement réduit.

Le but est d'éviter la concentration des usagers dans les rames. Un siège sur deux seulement sera utilisable. Les sièges condamnés seront marqués par des scotches. De même, des marquages au sol indiqueront les distances à respecter vis à vis des autres passagers. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des usagers et le port du masque sera obligatoire.

Une quarantaine de personnes seront également chargées d'informer et de faire de la prévention sur les principales stations (Saint Roch, Comédie...) pour que soient respectées les mesures sanitaires.

Pour les transports "suburbains", c'est à dire ailleurs dans la métropole, les syndicats tablent sur un fonctionnement à 100% du réseau de bus.