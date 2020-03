Coronavirus : élèves et enseignants d'Yssingeaux en vidéo pour soutenir les soignants

Des sourires et des mots doux : l'école Jean de la Fontaine d'Yssingeaux (Haute-Loire) a décidé de mettre en image son soutien au corps médical sur la musique de Soprano.

C'est aussi une manière de s'occuper : avec solidarité et créativité. Les élèves et les enseignants de l'école primaire publique d'Yssingeaux se sont rassemblés par le biais d'une vidéo postée sur Youtube pour déclarer leur soutien et leur reconnaissance au monde médical, en première ligne dans la crise sanitaire actuelle.