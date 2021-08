Coronavirus : le gouvernement annonce la fin du nombre de jours minimal de télétravail à partir de mardi soir

Elisabeth Borne a annoncé ce lundi qu'il n'y aura plus de "nombre de jours minimal" de télétravail fixé par l'Etat dans les entreprises à partir de mardi soir. Ce sera désormais à la direction de l'entreprise et aux organisations syndicales et patronales de définir les nouvelles règles.