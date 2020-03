Coronavirus : Elle crée un groupe Facebook pour les parents en recherche de nourrices à Strasbourg

Le président Emmanuel Macron l'a annoncé : Les Français doivent se serrer les coudes pour faire face au coronavirus. Avec la fermeture de tous les établissements scolaires dès le lundi 16 mars, les initiatives n'ont pas tardé à apparaître sur les réseaux sociaux. Mia, Strasbourgeoise, a créé un groupe Facebook, "Coronavirus Solidarité Parent 67" pour mettre en lien parents et nourrices.

Une trentaine de nouvelles personnes par heure

Le succès est au rendez-vous. Le groupe comptait plus de 200 membres quatre à cinq heures après sa création dans la soirée du jeudi 12 mars. "Je me suis dit que c'était trop bête que chacun s'organise individuellement et qu'il y avait moyen d'organiser cela collectivement", déclare Mia, à l'origine du groupe.

Beaucoup de monde est prêt à se mobiliser dans la garde d'enfant" - Mia, créatrice du groupe Facebook.

Les commentaires arrivent alors très vite. Beaucoup de parents d'élèves se proposent, suivis d'animateurs pour enfants et d'étudiants. Avec la fermeture des universités, beaucoup sont libres comme Marième : "C'est l'occasion d'aider bénévolement, de se rendre utile si jamais certains en ont besoin."

Pour retrouver ce groupe, tapez "Coronavirus Solidarité Parent 67" dans la barre de recherche Facebook. La garde d'enfant se fait à la base de manière bénévole prévient la fondatrice.