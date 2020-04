Coronavirus : elle est aide-soignante, son propriétaire divise son loyer par deux

"Sur le coup, j'ai cru qu'il voulait que je déménage !" Quand son propriétaire l'a appelée, la semaine dernière, Ingrid Auffret, aide-soignante à l'hôpital Yves Le Foll à Saint-Brieuc, était loin d'imaginer qu'il allait lui annoncer une baisse de loyer.

Et pourtant, si ! Le propriétaire de l'appartement qu'elle loue à Saint-Quay-Portrieux a décidé de diviser son loyer par deux pendant toute la durée du confinement. Depuis le 16 mars, c'est 210 euros au lieu de 420 euros.

"Il m'a expliqué que c'était pour soutenir le personnel hospitalier", poursuit Ingrid qui a partagé la nouvelle sur son compte Facebook. "Je le remercie. C'est un geste qui met du baume au cœur avant d'aller au travail".

"Les aides-soignantes, nous étions un peu les oubliées de l'hôpital, et franchement, aujourd'hui, les gens son plus avenants, plus souriants", se réjouit Ingrid.