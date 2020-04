Coronavirus : elle joue du piano dans la cour de l'Ehpad où vit sa mère à Montpellier

Deux fois par semaine, la fille d'une résidente de l'Ehpad protestant de Montpellier (Hérault) joue désormais du piano, dans la cour de l'établissement, pour divertir les pensionnaires et les personnels pendant le confinement dû au coronavirus.

Claire Bossier, enseignante de piano, donne des concerts dans la cour de plusieurs Ehpad de Montpellier pour les pensionnaires et les soignants

Un piano numérique, un trépied, deux enceintes, qui permettent aux dizaines de résidents de l'Ehpad protestant de Montpellier de profiter de 45 minutes de concert deux fois par semaine. Depuis la fin du mois de mars, Claire Boissier, la fille de l'une des pensionnaires, joue pour eux, dans la cour de l'établissement, de la musique classique.

"Il s'est passé une espèce de dynamique ! se réjouit-elle. Ça fait un tourbillon qui peut résonner pendant quelques jours, être porteur. Ça donne de la dynamique à tout le monde. Le directeur est sorti, m'a dit merci. Je crois qu'on a oublié pendant un moment que c'était le confinement et que c'était pas drôle".

Des concerts hors du confinement, qu'elle joue aussi pour les soignants. "C'était magique de les voir heureux, de voir les personnes âgées qui étaient heureuses, raconte-t-elle. Ils sont tous sortis sur leur balcon et ils se sont vus alors que normalement ils sont chacun dans leur chambre. Ils sont tous ensemble, ça apporte de l'espoir, de la pêche aux personnels soignants. C'est un moteur ! Il s'est passé quelque chose entre les soignants et les personnes âgées".

"On a vu des personnes qui en temps normal ne sortent pas, en entendant la musique, aller à la fenêtre et même sortir sur les balcons, raconte Audrey Bergerot, la gouvernante de la maison de retraite protestante de Montpellier. On a même retrouvé des résidents debout appuyés au balcon alors que d'habitude ils restent dans leurs fauteuils roulants."

Après son premier concert à l'Ehpad protestant, Claire Boissier a également joué à l’Ehpad de la Roseraie Sainte-Odile, quartier Boutonnet à Montpellier.

