Coronavirus : elle tient un journal pour soutenir son mari hospitalisé à Nîmes

Un cahier pour tenir le coup, un cahier pour tenir le compte des jours et ne pas s'effondrer. Christine Navarro a tenu ce cahier tandis que son mari, Gérard Navarro, était dans le coma à l'hôpital Carémeau de Nîmes faute au Covid-19. Aujourd'hui il va mieux et se rétablit, à Sernhac.

Christine et Gérard Navarro, chez eux à Sernhac, Christine Navarro manipulant le cahier d'écolier où elle a noté les développements de la maladie de son mari

Les premiers symptômes remontent au 3 décembre 2020, Christine Navarro est formelle : "le 3 décembre, fatigue intense puis fièvre pendant 4 jours". Formelle car elle lit ce qu'elle a écrit 4 mois plus tôt : "le 7 décembre, retour chez le docteur... le 10, l'état de mon mari s'est dégradé, il faut se dépêcher..." Par moment, elle a du mal à se relire : "il faut dire que j'ai écrit tellement vite..." Et elle poursuit : "J'ai vécu moi et les enfants un vrai cauchemar. Tous les jours c'était un calvaire." Des mots écrits au stylo-bille sur un cahier d'écolier, un cahier à spirale petit format à petits carreaux. Certaines pages sont arrachées mais Christine Navarro s'y retrouve, toutes sont numérotées.

Assis à côté d'elle, son mari, Gérard Navarro, écoute. C'est la première fois qu'il entend ce que sa femme a écrit ; il n'a jamais voulu jusqu'à présent que sa femme lise ce cahier. En l'écoutant, il prend conscience de tout ce qu'elle et ses enfants ont fait durant son coma. Et elle poursuit sa lecture : "j'allais là-bas tous les jours, je lui parlais sans arrêt, je le massais car j'avais amené des huiles, pour ses pieds, pour ses mains...". Son mari écoute avant de lâcher : "Aucun souvenir. C'est le trou noir... complet"

Plusieurs semaines de coma pour Gérard Navarro, hospitalisé au CHU de Nîmes puis, débarrassé du Covid, direction Beaucaire pour le service de soins de suite et de rééducation. Là, il a réappris à marcher, à écrire car il avait oublié et pendant ce temps ses enfants adaptaient la maison : faire de la place pour un lit médicalisé et aménager la salle de bains. Aujourd'hui Gérard Navarro est chez lui, à Sernhac, il se rétablit.

Début avril il recommençait à jardiner, mais doucement et pas plus d'un quart d'heure avant de devoir se reposer. Le jeudi 8 avril, 4 mois après son hospitalisation, il reconduisait... "Première fois que je reconduisais. Je me suis régalé..." a dit cet ancien chauffeur routier "... Je peux conduire, ça y est ! Je suis sauvé !" Il allait consulter le cardiologue. Conduire, Gérard Navarro pourra le faire souvent, son agenda est rempli de rendez-vous médicaux. Si le Covid est derrière lui, il sait aussi qu'il lui faudra encore de nombreux mois pour retrouver son énergie d'avant.

Un cahier pour tenir le coup, pour affronter le Covid et le coma de son mari Copier

La sortie du coma de Robert Navarro, un moment difficile pour son épouse Copier