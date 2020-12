Coronavirus : elle veut des réponses après le décès de son père des suites du Covid-19 à l'Ehpad de Joigny

Depuis le début de l'épidémie, 1228 personnes sont mortes des suites du coronavirus dans les établissements médico-sociaux de Bourgogne Franche Comté, notamment dans les Ehpad. L'un d'entre eux s'appelait Charles. Il était résident d'une aile médicalisée et sécurisée de l'Ehpad de Joigny. Ce grand monsieur de 86 ans a été emporté par la maladie en une semaine. C'était le 1er novembre dernier. Depuis, Catherine, sa fille s'interroge sur la manière dont le virus a pu pénétrer dans l'établissement dans un lieu aussi sécurisé, auprès des patients les plus fragilisés.

" On confie nos parents à ces structures qui sont dédiées à les accompagner, les protéger, les soigner le cas échéant " explique Catherine. Cet Ehpad c'est elle et son père qui l'avaient choisi. Il semblait parfait à tout point de vue, associé à l'hôpital, médicalisé pour aider Charles dans son quotidien. La confiance qu'elle avait placée a été remplacé par de la colère " C'est le lieu que les familles choisissent pour la fin de vie de leurs proches, de leurs parents. Ce n'est pas rien ! "

"Je suis bien placé pour le savoir parce que moi même je suis contaminé"

Le 21 octobre , comme toutes les familles des résidents, Catherine reçoit un mail de la direction de l'établissement. Elle informe les proches des cas de coronavirus sont avérés au sein des patients de l'Ehpad. Le lendemain, comme tous les jours, elle appelle son père, Charles âgé de 86 ans. "Je lui dis, tu es au courant que cette fois-ci ta maison de retraite est impactée par cette saleté, par ce virus ? Il me répond - Oui, non seulement je suis au courant mais je suis bien placé pour le savoir parce que moi même je suis contaminé" . Elle pense d'abord que son père fait là un trait d'humour comme il en a l'habitude mais il n'en est rien, il ajoute " Nous sommes 16 dans le service à être contaminés, patients et soignants". Alors qu'elle est au téléphone, ce 22 octobre, Catherine reçoit un appel et un message vocal de l'équipe soignante lui demandant de la recontacter, sans urgence.

Les premiers jours son père est fiévreux, fatigué mais les signes sont plutôt encourageants. Son état va soudain se dégrader à la fin de la semaine suivante. Le jeudi lors de leur conversation téléphonique Catherine et son compagnon sentent que Charles est fatigué, qu'il peine à parler. Le vendredi 30 octobre père et fille auront leur dernier échange téléphonique. Une visite est prévue le lendemain à la demande de Catherine qui souhaite voir son père. Pendant la nuit son état s'est encore aggravé. Le samedi Catherine reçoit un appel, on lui recommande de renoncer à sa visite au vu de l'état de son papa. Ce dernier est placé sous oxygène et ne parle plus. Ce sera finalement par un téléphone, placé dans un sac plastique, à l'oreille de son père qu'elle pourra lui dire quelques mots. Les derniers.

" L'infirmier de garde m'appelle le dimanche 1er novembre pour me signifier que mon père est mort et qu'il faut que je fasse enlever son corps très rapidement " explique Catherine, encore touché par la violence des mots, de cette urgence face au deuil qui commence.

Des soignants eux aussi contaminés ?

La mise en bière est prévue à 14 heures, le jour-même. A son arrivée elle se retrouve seule dans l'établissement avant que l'infirmier ne l'amène jusqu'à la chambre de Charles. Elle assiste à la fermeture du cercueil, et surtout, à une conversation qu'elle n'aurait jamais dû entendre. " L'un des deux messieurs des pompes funèbres demande à l'infirmier comment il va. Celui-ci lui répond qu'il a encore des symptômes mais qu'il va un peu mieux" . A ce moment là, Catherine se mêle à la conversation entre les deux hommes. " Je lui dis : des symptômes ? Mais vous êtes touché ? Vous aussi ? Il me dit - Oui, oui. J'ai aussi la covid-19, et nous sommes plusieurs dans le service et nous venons travailler parce que l'on ne peut pas nous remplacer ". Les "bras m'en tombent" confie Catherine.

Dans plusieurs mails que nous avons pu consulter, elle interroge la direction, les cadres de santé. _"J'ai demandé comment il était possible de faire travailler des gens qui seraient bien mieux chez eux, à rester se reposer avec leur famille." _Elle demande également les protocoles de soins pour les patients, les soignants atteints mais également les protocoles après le décès d'un résident car des objets personnels ne lui ont pas été restitués et auraient été considérés comme des déchets.

Contactée la direction de l'établissement renvoie vers l'Agence Régionale de Santé. Celle-ci nous a fourni le protocole concernant " l'éviction " des personnels atteints par le coronavirus. Elle suit en ce sens les recommandations du Haut Conseil pour la Santé Publique. Celui-ci recommande l'éviction des personnels cas positifs et symptomatiques. Il recommande également de maintenir en poste les personnels asymptomatiques lorsqu'ils ne peuvent être remplacés mais en renforçant les mesures barrières et la distanciation sociale.