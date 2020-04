Coronavirus : Emmanuel Macron veut rassurer les soignants de Seine-Saint-Denis

Emmanuel Macron a rencontré, ce mardi, le personnel soignant d'une maison de santé pluridisciplinaire de Pantin, en Seine-Saint-Denis. C'est l'un des départements les plus touchés par le coronavirus. Portant un masque chirurgical, comme c'est obligatoire pour toutes les personnes entrant dans l'établissement, Emmanuel Macron a discuté des conditions d'accueil des patients et du travail des soignants.

Apporter plus de moyens

Un responsable lui a expliqué qu'ils manquaient de certains équipements de base, avec "de grosses difficultés pour les surblouses". "Je n'en n'ai pas assez", a témoigné une infirmière, en indiquant qu'elle lavait ses deux blouses "tous les soirs" pour les porter à tour de rôle. Le chef de l'État lui a répondu qu'elles faisaient un travail "formidable" et que l'Etat cherchait à les "soulager" en "démultipliant" la production et les importations.

"Même les plans les mieux pensés n'avaient pas envisagé que les pays seraient touchés en même temps", a-t-il ajouté pour justifier le déficit de masques et d'équipements. "Ce qu'on pensait sans valeur il y a six mois ou un an, d'un seul coup" est devenu rare, selon lui.

Ne pas oublier les autres maladies

La visite de cette maison de santé a été l'occasion de "mettre en exergue le recours massif à la télémédecine depuis le début de la crise et les synergies positives créées entre la médecine de ville et l'hôpital", a indiqué l'Elysée. Emmanuel Macron a insisté sur le fait qu'il ne fallait "pas oublier les autres maladies": "Il est très important, dans cette période, de continuer à aller voir le médecin, l'infirmière, quand on a une maladie chronique".