Reconfinement : Emmaüs Marseille organise une grande collecte alimentaire

En raison du nouveau confinement, les locaux de l'association Emmaüs Pointe Rouge à Marseille sont actuellement fermés au public. Les personnes dans le besoin ne peuvent donc plus venir, et l'association ne peut plus accueillir de dons. Mais malheureusement, pendant cette période, la précarité a tendance a augmenter, notamment chez les familles monoparentales, les étudiants et les personnes âgées. Pour aider la population, Emmaüs Marseille lance donc une grande collecte alimentaire dès ce mardi 3 novembre dans trois lieux de la ville.

En centre-ville, devant la boutique ECM Emmaüs, 6 square Stalingrad dans le 1er arrondissement, du lundi au samedi de 8h à 11h et de 14h à 16h.

Dans le 6e arrondissement, à l’association Patronage Vauban, 14 rue de Pointe-à-Pitre, du lundi au vendredi de 8h à 11h et de 14h à 16h.

À la communauté Emmaüs Pointe Rouge, 110 traverse Parangon dans le 8e arrondissement, du lundi au samedi de 8h à 16h.

Vous pouvez venir déposer des denrées alimentaires non périssables comme du riz, des pâtes, des biscuits secs, des céréales, du lait, du sucre, de l'huile, du café, du thé, du chocolat, des conserves...

Emmaüs promet que l'accueil de tous ces dons se fera dans le respect des règles sanitaires.