Coronavirus : En Alsace, des applaudissements à 20 heures pour le personnel soignant

Lancée sur les réseaux sociaux, l'initiative a été très suivie dès ce mardi soir, notamment à Strasbourg. À leurs balcons et à leurs fenêtres, des centaines de personnes ont applaudi le personnel médical qui lutte contre le coronavirus, dans la région française la plus touchée par la pandémie

Les Italiens ont été les premiers à improviser ces moments de fraternité et de communion, en allumant des bougies, en lançant des applaudissements ou en chantant l'hymne national, en hommage au personnel soignant, en première ligne dans la crise du coronavirus. Depuis mardi soir 20 heures, les Strasbourgeois ont eux aussi souhaité communier ensemble en applaudissant depuis leurs fenêtres ou leurs balcons. Une initiative lancée sur les réseaux sociaux et très suivie notamment au centre ville, avenue des Vosges ou encore dans le quartier du Neudorf.

"J'étais sur mon canapé en train de regarder la télé, témoigne Christophe, qui habite avenue des Vosges, l'une des artères principales de Strasbourg. D'un coup, j'ai entendu du son dehors, j'ai cru à une grosse bringue. Je me suis dit non mais sérieux les gars faut arrêter, on est en confinement. Je suis sorti et j'ai percuté, ce sont juste des gens qui apportent leur soutien au personnel soignant".

Un immense merci

Pierre était au courant de ce mouvement de solidarité via les réseaux sociaux. Il habite sur les fronts de Neudorf, près de la place de l'Étoile : "Au fur et à mesure que les premières personnes applaudissaient, on sentait que d'autres se joignaient à ce moment de communion et de reconnaissance. C'était très émouvant, bouleversant. On voyait que si chacun était confiné dans son appartement, on vivait les choses de la même façon. On avait tous envie de dire un immense, immense, immense merci, toute notre admiration et notre respect à tous ces professionnels de santé".

Solidarité et résilience

Christophe, qui avoue être plutôt du genre cynique d'habitude, n'a pas pu retenir ses larmes devant sa fille : _"_C'est émouvant, rare, précieux, plein d'humanité, ça vous touche. Comme si en l'espace de quelques minutes, la pression anxiogène de ces derniers jours retombait. Ça voulait dire ensemble, on va y arriver et on va faire savoir au personnel soignant, qui fait office de chair à canon, il n'y a pas d'autre mots, qu'on est avec eux. Qu'on va rester chez nous, qu'on ne va pas déconner et qu'on est de tout cœur avec eux. Pour eux, pour nous bien sûr, pour cette ville qui est remplie de gens fabuleux, qui ne renoncent pas. Comme pour l'attentat du marché de Noël, les gens font une nouvelle fois preuve d'une incroyable faculté de résilience et de solidarité. Deux termes qui me paraissent aujourd'hui très important et qui montrent ce qu'est cette ville. J'aimerais que le monde regarde Strasbourg et se dise wouah, elle est classe cette ville".

Pierre et Christophe ont prévu de retourner chaque soir à 20 heures sur leur balcon pour applaudir le personnel soignant. Un mouvement qui devrait prendre de plus en plus d'ampleur dans les jours qui viennent et pas seulement à Strasbourg. D'autres Alsaciens ont témoigné sur France Bleu Alsace, avoir fait de même dans leurs villes ou villages respectifs.