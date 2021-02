Coronavirus : en Béarn une commune prend rendez-vous pour la vaccination de ses habitants

Certains anciens, éligibles au vaccin, se sont signalés à la mairie, ils ne parvenaient pas à prendre ce fameux rendez-vous. C'est d'autant plus compliqué dans ce coin du Béarn, que la quasi totalité de la commune est en zone blanche. A Bruges on a l'habitude de trouver des solutions à la désertification rurale : en 2009 quand la poste a voulu fermer son bureau, la municipalité a conclu un partenariat avec elle : elle allait salarier une employée à temps partiel qui assurerait les missions de la poste et d'autres missions de service public. C'est ainsi qu'est née l'agence postale communale. La poste de son côté indemnise financièrement la commune.

Les missions de service public de l'agence postale communale

l'employée de l'agence postale communale a donc accepté de prendre les rendez-vous pour le vaccin à la place des personnes âgées. Elle a été vaccinée et connait la marche à suivre. Quand le rendez-vous sera pris elle en informera les personnes concernées.

Le maire de Bruges-Capbis-Mifaget, François Lescouplé Copier

Nous on connait déjà une dizaine de personnes qui sont seules, on va les contacter directement. Il faut aller à Pau, on prend soin de voir avec eux si ces gens là sont habilités à aller là-bas, sinon on s'occupe d'eux pour pouvoir les y amener. Le maire : François Lescouplé

Un autre centre de vaccination est prévu plus près de Bruges, à Bénéjacq près de Nay, mais pour l'instant il n'a pas reçu de vaccins. Il faut donc appeler le 05 59 71 06 65. L'agence est ouverte du mardi au samedi, de 8h30 à 11h30.