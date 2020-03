Pendant le confinement à respecter, afin d'endiguer la propagation du coronavirus, les idées et bons plans et gestes de solidarité se multiplient sur le web. Petit tour d'horizon.

Coronavirus en Béarn et Bigorre : solidarité et initiatives locales pour vivre le confinement

Confinement, semaine 2. Alors que le Gouvernement envisage une prolongation, voire un durcissement, de la mesure pour faire face à la propagation du coronavirus, les réseaux sociaux jouent leur rôle à plein pour entretenir une chaîne de solidarité, ou pour diffuser les meilleures initiatives en Béarn et Bigorre permettant de supporter au mieux cette période.

Un "tuto" pour fabriquer des masques

L’hôpital d'Oloron relaye depuis quelques jours une vidéo enregistrée par Nathalie Platteau, qui permet de confectionner soi-même ses masques de protection. Des masques qui peuvent ensuite être déposés dans un bac à l'entrée du centre hospitalier oloronais, où ils seront ensuite lavés puis utilisés par le personnel médical.

Parmi les gestes de solidarité, il y a aussi évidemment, les vidéos et messages relayant les applaudissements, partout en France, à 20 heures tous les soirs, en soutien aux soignants.

Des idées pour s'occuper...

Pour tenir le confinement, les recettes de cuisine s'échangent...

Pendant que d'autres proposent d'apprendre à chanter ou à jouer d'un instrument. Ou bien, si vous maîtrisez déjà la musique, vous pouvez étoffer votre répertoire, avec par exemple le groupe Sangria Gratuite qui propose d'apprendre à jouer un de ses classiques : "Mon accent".

Enfin, certains partagent leur quotidien de confinement, plus ou moins banal. D'un simple repas à des journées beaucoup plus animées à l'image de celles de Guillaume Darzacq, le créateur d'Exotic Park à Idron. Son confinement, il le passe au zoo "parce qu'il faut bien s'occuper des animaux". Il partage cette expérience hors-du-commun le plus souvent possible dans de courtes vidéos.