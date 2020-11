Coronavirus : en Béarn, l'Ehpad d'Osse en Aspe a besoin de personnel qualifié de toute urgence

C'est un appel désespéré que lance l'Ehpad "L'automne en Aspe". Une partie des salariés sont contaminés par le coronavirus, et le manque de personnel qui existait déjà devient de plus en plus difficile à gérer.