Coronavirus en Bretagne : 44 morts depuis le début du confinement

Une semaine après la mise en place du deuxième confinement, le Covid continue de circuler activement en Bretagne. D'après le bilan sanitaire publié ce vendredi 6 novembre par l'agence régionale de santé, tous les indicateurs sont en hausse.

Depuis le bilan communiqué le 30 octobre, au premier jour du confinement, 44 personnes supplémentaires ont trouvé la mort dans les hôpitaux bretons, soit 384 depuis le début de la pandémie. Il faut y ajouter 106 malades décédés dans les maisons de retraite.

Le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter. Il y avait 409 malades du Covid hospitalisés en Bretagne le 30 octobre. Ils sont désormais 594 admis dans les différents services. Le nombre de patients en réanimation grimpe lui aussi, passant de 61 à 84, mais il faut noter une stagnation ces dernières 48 heures.

Le taux d'incidence augmente toujours

Autre chiffre inquiétant, le taux d'incidence, c'est-à-dire, le nombre de patients positifs pour 100.000 habitants est lui aussi en hausse. A ce jour on recense un peu plus de 226 Bretons positifs au Covid sur 100.000 habitants, contre 185 il y a une semaine. Ce taux augmente fortement dans les Côtes-d'Armor mais il baisse en Ille-et-Vilaine. Plus de 8.700 cas positifs ont été recensés depuis le vendredi 30 octobre.

L'agence régionale de santé appelle une nouvelle fois chacun à respecter les gestes barrières et le port du masque, dans la sphère publique comme dans la sphère privée.