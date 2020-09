La circulation du coronavirus continue sa progression en Bretagne. En 48 heures, 446 nouveaux cas positifs ont été enregistrés. Le nombre de patients en réanimation augmente et trois nouveaux décès sont à déplorer dans les hôpitaux.

Coronavirus en Bretagne : 446 nouveaux cas et trois décès en 48 heures

Les jours se suivent et le Covid-19 gagne du terrain en Bretagne. Les indicateurs de suivi de l'épidémie sont tous en progression. Selon les derniers chiffres publiés par l'agence régionale de santé ce mercredi 16 septembre, 446 nouveaux cas positifs ont été recensés dans la région ces dernières 48 heures dont près de la moitié en Ille-et-Vilaine (208). Il y en a eu 99 de plus dans le Morbihan, 71 dans le Finistère et 35 dans les Côtes-d'Armor.

Le taux de positivité continue sa progression

Il y a désormais 46,1 cas détectés pour 100.000 habitants contre 43,7 lundi dernier. Il reste très élevé en Ille-et-Vilaine avec 86,4 cas positifs détectés pour 100.000 habitants. Le seuil d'alerte étant fixé à 50 cas.

Par ailleurs, le nombre de tests PCR pratiqués dans la région progresse toujours avec plus de 48.500 tests réalisés entre le 7 et le 13 septembre. Le taux de tests positifs rapporté au nombre de tests réalisés augmente légèrement d'une semaine à l'autre. 3,6% des tests PCR réalisés sont positifs (contre 3,4% la semaine passée). Ce taux de positivité est de 5,6% en Ille-et-Vilaine, 2,8% dans le Morbihan, 2,2% dans les Côtes-d'Armor et 1,7% dans le Finistère.

Trois décès et quatre entrées en réanimation

Fait marquant de ce bilan épidémiologique, trois malades sont décédés du Covid-19 dans les hôpitaux bretons ces dernières 48 heures. Il faut aussi noter l'entrée en réanimation de quatre patients supplémentaires. Au total, 18 malades sont entrés dans les services hospitaliers ces deux derniers jours.

Il reste 18 foyers épidémiques identifiés dans la région, dont 14 rien qu'en Ille-et-Vilaine, dans des établissements de santé, des Ehpad, en milieu scolaire ou universitaire. Il y a d'ailleurs 88 classes fermées dans 62 établissements bretons.