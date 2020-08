Coronavirus en Bretagne : 63 nouveaux cas confirmés et sept patients en réanimation

"Les dernières données sanitaires confirment de nouveau que le virus circule," assure l'agence régionale de santé dans son dernier point de situation sanitaire sur l'épidémie de coronavirus en Bretagne.

La majorité des cas dépistés sont en Ille-et-Vilaine

Une fois encore, le nombre de cas détectés dans la région est en forte hausse et la barre des 4.000 cas dépistés depuis la fin du mois de février se rapproche un peu plus. Entre le lundi 3 et ce mardi 4 août, 63 nouveaux cas ont été recensés en Bretagne. La grande majorité se trouve encore en Ille-et-Vilaine (25 nouveaux cas), 12 personnes ont été testés positives dans le Morbihan, sept dans le Finistère mais aucune dans les Côtes-d'Armor. Il faut ajouter 15 personnes ne résidant pas en Bretagne et quatre dont le lieu de résidence n'est pas connu.

Sept personnes sont désormais en réanimation

Depuis vendredi dernier, trois nouveaux malades sont entrés dans le services de réanimation des hôpitaux bretons. Un chiffre surveillé par les autorités. Aucun décès n'est à déplorer.

La campagne de dépistage massif se poursuit dans la région. La barre des 150.000 tests PCR a été dépassée la semaine dernière (154.758). Seul 1% des tests s'est révélé positif entre le 27 juillet et l 2 août. Un chiffre stable par rapport à la semaine précédente.