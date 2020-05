Coronavirus en Bretagne : aucun décès à l'hôpital ni dans les ehpad

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le point sanitaire de l'agence régionale ne mentionne aucun décès à l'hôpital à cause du coronavirus et aucun décès non plus dans les maisons de retraites de Bretagne. Le nombre de personnes en réanimation continue de baisser.