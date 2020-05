Coronavirus : une vingtaine de cas supplémentaires dans les Côtes-d'Armor ce week-end

Le coronavirus n'a pas fait de morts supplémentaires dans les hôpitaux de Bretagne depuis le vendredi 22 mai. Ce lundi 25 mai, l'Agence régionale de santé ne fait état d'aucun nouveau décès dans la région ces dernières 72 heures. Le bilan est de 242 morts depuis le début du mois de mars dans les établissements hospitaliers bretons.

Une hausse des cas dans les Côtes-d'Armor

Par ailleurs, neuf patients ont pu regagner leur domicile mais trois autres ont rejoint les services de réanimation ces trois derniers jours. Il reste 215 malades dans les hôpitaux de la région.

Il faut aussi noter que 21 cas supplémentaires de contamination ont été détectés dans les Côtes-d'Armor pendant le week-end. Un nombre élevé par rapport aux autres départements. Puisque l'agence régionale de santé a relevé six nouveaux cas positifs en Ille-et-Vilaine, six dans le Morbihan et trois dans le Finistère. Depuis le 28 février, 2.820 cas de coronavirus ont été recensés dans la région.