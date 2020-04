Coronavirus en Bretagne : cinq décès supplémentaires et 79 personnes en réanimation

Comme chaque jour depuis la découverte d'un premier cas de coronavirus en Bretagne, l'agence régionale de santé a publié ce 1er avril un nouveau bilan de la situation dans la région.

69 nouveaux cas positifs en Bretagne

Depuis le début de l'épidémie, 1109 patients ont été dépistés positifs. Soit 69 de plus en 24 heures. une des plus fortes augmentations depuis un mois. 357 résident dans le Morbihan, 260 dans le Finistère, 257 en Ille-et-Vilaine et 136 dans les Côtes-d'Armor. Il faut y ajouter 52 personnes testées positives et qui ne résident pas actuellement en Bretagne.

A ce jour, 54 patients sont morts à l'hôpital, infectés par le Covid-19. Soit cinq de plus en 24 heures. Si la situation dans les hôpitaux de Bretagne est loin d'être alarmante pour le moment, il faut noter que 219 patients sont toujours hospitalisés , 79 sont placés en réanimation. Onze de plus par rapport au bilan du 31 mars. 200 personnes ont pu rentrer chez elle.

Le directeur de l'ARS invité de France Bleu ce jeudi 2 avril

Ce mercredi 1er avril, trois hôpitaux bretons, à Rennes, Saint-Brieuc et Brest ont accueilli 36 patients en réanimation arrivés en train de Paris. Ils étaient auparavant hospitalisés dans des établissements d'Île-de-France. D'autres malades pourraient d'ailleurs arrivés dans les prochains jours en Bretagne.

à lire aussi EN IMAGES - 36 malades du Coronavirus ont quitté Paris pour la Bretagne

Ce jeudi 2 avril, à 8h15, Stéphane Mulliez, directeur de l'Agence régionale de santé de Bretagne sera l'invité de France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel pour faire le point sur cette opération exceptionnelle et évoquer la situation sanitaire en Bretagne.