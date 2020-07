Coronavirus en Bretagne : déjà plus d'un milliard d'euros de pertes pour le tourisme

L'épidémie de coronavirus a retardé l'arrivée des touristes en Bretagne. Pendant le confinement, les hôtels, gîtes, campings et restaurants sont restés fermés, entraînant d'importantes pertes de chiffre d'affaires à leurs propriétaires. "Il faut se dire que de mars à juin, le tourisme breton a perdu environ 1 à 1,2 milliards d'euros," a indiqué ce samedi 18 juillet sur franceinfo, Anne Gallo, présidente du comité régional du tourisme en Bretagne.

"On ne rattrapera pas un début de saison difficile, ce qui est important c'est d'élargir la saison le plus possible. Les professionnels bretons se mobilisent pour essayer d'offrir des services sur le long terme pour essayer d'avoir des retombées économiques plus larges," confie l'élue.

Ces derniers jours, la région s'est retrouvée sous le feu des projecteurs à cause d'un taux de reproduction du virus élevé. "C'est une évolution qui n'est pas forcément favorable mais qui peut revenir en arrière de jour en jour. Ce qui est important, c'est de réitérer les messages de prévention", a-t-elle prévenu. "Il faut impérativement porter le masque. Il faut respecter les gestes barrières et c'est dans ce sens que nous essayons de communiquer."

La situation sanitaire actuelle n'inquiète pas Anne Gallo. "La Bretagne est une terre d'espace où il y a peu de densification. C'est une destination privilégiée pour les Françaises et les Français. Nous avons noté des taux de réservation de 65% en juillet et en août. Ce sont les touristes de dernière minute qui pourraient être hésitants mais nous voulons être rassurants."