Coronavirus en Bretagne : en une semaine, le taux d'incidence bondit en Ille-et-Vilaine

Doucement mais sûrement, le taux d'incidence grimpe en Bretagne. Ce vendredi 12 mars, l'agence régionale de santé relève 121,8 cas de malades du Covid pour 100.000 habitants dans la région. Une hausse de près de 14 points en une semaine.

Grosse progression en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor

C'est en Ille-et-Vilaine que l'augmentation est la plus importante. Le taux d'incidence est de 172,9 cas pour 100.000 habitants dans le département. C'est 23,6 points de plus que vendredi dernier. Dans les Côtes-d'Armor, 121,8 cas de Covid sont recensés pour 100.000 habitants (+14,4 points en une semaine). Le département affiche désormais le deuxième taux d'incidence le plus important de la région Bretagne. Dans le Morbihan, la hausse est moins importante (+8 points) : 119,6 cas pour 100.000 habitants. Enfin dans le Finistère, le taux d'incidence est de 62,5 cas pour 100.000 habitants (+6 points en une semaine).

Ces dernières semaines, le taux d'incidence est en nette augmentation chez les jeunes âgés de 20 à 29 ans. Il dépasse les 222 cas pour 100.000 habitants dans la région et en Ille-et-Vilaine il atteint 267 cas pour 100.000 habitants. A titre de comparaison, dans le Pas-de-Calais ce taux est de 588 et 649 dans les Alpes-Maritimes.

Le taux de positivité est aussi en hausse

Dans le même temps, le taux de positivité augmente également. Il atteint désormais 5,4% alors que cette semaine le nombre de tests PCR et antigéniques est en baisse en Bretagne. On a donc moins testé mais détecté plus de malades. En Bretagne, le variant britannique est présent dans 76% des tests passés au criblage et il est désormais majoritaire dans les quatre départements.

Seule bonne nouvelle parmi ces chiffres, le nombre d'hospitalisations poursuit sa baisse. Ce vendredi 12 mars, 599 malades occupent les lits des établissements hospitaliers de la région dont 57 en réanimation. Le taux d'occupation des lits de réanimation poursuit son recul et passe en-dessous de 40%.