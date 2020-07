Coronavirus en Bretagne : la barre des 3.000 cas dépassée, légère remontée des contaminations

L'Agence régionale de santé publie ce vendredi 10 juillet un nouveau bilan sanitaire de l'épidémie de coronavirus en Bretagne. Bonne nouvelle, il ne fait état d'aucun nouveau décès dû au virus ces dernières 72 heures. Il n'y a d'ailleurs pas eu de nouveau mort dans les hôpitaux bretons à cause du Covid-19 depuis le 1er juillet. Aucun décès n'est à déplorer non plus en Ehpad depuis mardi dernier.

32 nouveaux cas en 72 heures

Depuis la fin du mois de février 325 personnes sont décédées du coronavirus dans les établissements hospitaliers ou les maisons de retraite de la région à cause du coronavirus. Par ailleurs, deux personnes sont toujours en réanimation. Un chiffre stable depuis le 2 juillet.

D'autres informations sont en revanche plus inquiétantes. L'agence régionale de santé, qui ne publie ses bilans que deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, depuis le déconfinement, annonce 32 nouveaux cas de coronavirus dans la région depuis le mardi 7 juillet. Onze cas ont été identifiés en Ille-et-Vilaine, dix dans le Finistère, cinq dans le Morbihan. Aucun nouveau cas n'a été identifié dans les Côtes-d'Armor où les habitants sont pourtant invités à aller se faire tester. Il faut y ajouter deux personnes ne résidant pas en Bretagne et quatre dont le département de résidence n'est pas connu.

Il n'y avait pas eu autant de cas recensés depuis avril

La Bretagne dépasse ainsi les 3.000 cas confirmés depuis le début du décompte à la fin du mois de février. C'est la première fois depuis la fin du mois d'avril qu'autant de cas sont identifiés sur une période de trois ou quatre jours. D'ordinaire, seuls une dizaine de cas étaient remontés par l'Agence régionale de santé. Il faudra attendre le nouveau bilan, mardi prochain, afin d'avoir ou non la confirmation d'une augmentation importante du nombre de contaminations dans la région. La prudence reste de mise.