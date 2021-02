Coronavirus en Bretagne : la bonne tendance des indicateurs

Pour la première fois depuis un mois et demi, il y a eu moins de 1.000 cas de contaminations au Covid-19 enregistrés en Bretagne en trois jours. Selon le bilan sanitaire de l'épidémie publié ce lundi 15 février par l'agence régionale de santé, 967 cas positifs de coronavirus ont été recensés en Bretagne depuis vendredi dernier.

Moins de 100 cas pour 100.000 habitants

Pour la première fois depuis la fin du mois de janvier, le taux d'incidence repasse en-dessous des 100 cas pour 100.000 habitants. On enregistre 88 cas pour 100.000 habitants en Bretagne en ce moment, et seulement 3,8% des tests réalisés sont positifs. Un chiffre lui aussi en baisse. C'est en Ille-et-Vilaine (-25 points) et dans le Morbihan (-19 points) que les chutes sont les plus importantes sur une semaine. Avec un taux d'incidence de 36,2 cas pour 100.000 habitants, le Finistère est le département de métropole le plus épargné et la Bretagne la région au taux d'incidence le plus faible.

23 décès en trois jours

Parallèlement, on remarque un léger fléchissement depuis quelques jours dans le nombre de malades hospitalisés en Bretagne à cause du Covid-19. Lundi, 725 patients se trouvaient dans les hôpitaux bretons à cause du virus, un chiffre qui reste bien au-dessus du nombre d'hospitalisations constaté lors de la première vague au printemps 2020. Il y a par ailleurs 55 malades en réanimation, ce qui représente un taux d'occupation de 35% des lits en Bretagne.

Depuis le début de l'épidémie, 1.037 patients atteints du Covid ont perdu la vie dans les établissements hospitaliers bretons, 23 décès sont à déplorer ces trois derniers jours. La vigilance reste de mise et l'observation des gestes barrières nécessaire afin de poursuivre la baisse des contaminations.