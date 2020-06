Coronavirus en Bretagne : "la crise est maîtrisée" selon le directeur de l'Agence Régionale de Santé

Stéphane Mulliez, le directeur de l'Agence régionale de santé, évoque la crise sanitaire du coronavirus en Bretagne sur France Bleu Armorique ce vendredi 12 juin.

Aucun décès n'est à déplorer depuis une semaine en Bretagne, "la crise est maîtrisée" estime Stéphane Mulliez. "Nous avons des indicateurs très encourageants depuis la mi avril avec une décroissance continue du nombre de patients. Actuellement il y a 163 patients hospitalisés dans notre région", poursuit le directeur de l'ARS Bretagne. "Onze personnes sont en réanimation; une tendance là aussi en baisse depuis la mi avril, c'est très encourageant. Plus de 1200 personnes hospitalisées ont aussi pu rentrer chez elle et cela c'est très positif aussi." On déplore à ce jour, 255 décès liés au coronavirus dans les hôpitaux de Bretagne, et 69 décès dans les Ehpad de la région.

Grand sens civique des Bretons

"Depuis le 11 mai et le déconfinement progressif, on observe un grand sens du civisme des Bretons avec le respect des mesures barrières et de la distanciation physique dans la vie quotidienne et professionnelle. C'est ce qui permet de réussir le déconfinement. On reste concentré pour voir s'il y a une reprise d'activité du virus. On gère cela du mieux qu'on le peut" explique Stéphane Mulliez.

"Il y a des clusters mais la région a été épargnée. Il n' a pas d'explication épidémiologique mais on sait qu'à chaque fois qu'on a eu un début d'épidémie sur un territoire, nous avons pris des mesures pour freiner la propagation très rapidement que ce soit à Auray, Crac'h ou Bruz (NDLR il s'agit de clusters bretons). Ces mesures ont peut-être aidé à freiner la propagation du virus. La façade Atlantique a de toute façon été plutôt épargnée" selon le directeur de l'ARS Bretagne.

Bonne nouvelle, selon lui "le spectre d'un nouveau confinement s'éloigne. On travaille surtout à savoir comment on allège les mesures. Il faut réussir à trouver les solutions pour que les personnes âgées dans les Ehpad puissent bénéficier des visites. C'est quelque chose d'important pour l'agence régionale de santé".