Coronavirus en Bretagne : le nombre d'hospitalisations n'a jamais été aussi haut

C'est un chiffre qui interpelle. Si le taux des positivité des tests Covid-19 en Bretagne stagne toujours autour de 4% et que l'agence régionale de santé recense une centaine de cas pour 100.000 habitants, le nombre d'hospitalisations de patients atteints par la maladie poursuit sa hausse dans la région.

Le dernier pic remontait à la mi-novembre

Pas moins de 24 patients ont été admis dans les établissements hospitaliers depuis le lundi 1er février. Ce mercredi 3 février, 737 malades du Covid occupent les lits d'hôpitaux bretons dont 46 en réanimation. Ce chiffre n'avait jamais été atteint depuis le début de l’épidémie en mars 2020. Le dernier pic remonte à la mi-novembre.

A l'époque, 731 patients étaient hospitalisés en Bretagne à cause du Covid-19. Depuis la mi-janvier, de plus en plus de malades sont admis dans les établissements hospitaliers. C'est en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère que les hausses sont les plus importantes. La situation est stable dans le Morbihan.

Si l'afflux de patients venait à se poursuivre, cela pourrait contraindre les hôpitaux à revoir leur réorganisation, comme l'a fait récemment le CHU de Rennes.